Перспективы LADA Aura, рассказанные дилером

Первые автомобили LADA Aura появятся у дилеров в конце октября, сообщил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский. По его мнению, доля новой модели в продажах LADA зависит от спроса и объемов производства, и начальная доля, вероятно, не превысит 5%.

Шапринский отметил, что основной объем продаж LADA Aura будет приходиться на корпоративных клиентов и госзаказчиков, их доля составит около 70-80%. Таксопарки проявляют особый интерес к новой модели, что может сделать ее бестселлером.

Эксперты отмечают, что LADA Aura представляет собой новый автомобиль, который привлечет не только традиционных поклонников бренда, но и новую аудиторию. Марка LADA с этой моделью выходит в новый сегмент, предлагая автомобиль с сильными техническими характеристиками.

Александр Шапринский уверен, что LADA Aura имеет все шансы стать самым популярным автомобилем бизнес-класса в России, так как пока нет явного лидера в этом сегменте. Преимуществом модели является соответствие потребностям целевой аудитории.

Согласно информации агентства ТАСС, Президент России Владимир Путин 9 октября дал старт серийному производству седана LADA Aura. Модель уже прошла успешные тесты в госструктурах, что, безусловно, будет плюсом при ее появлении на рынке.