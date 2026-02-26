Дилер поделился мнением о будущем кроссовера Changan CS35 MAX

На российском автомобильном рынке появился новый компактный кроссовер Changan CS35 MAX, который уже начал привлекать внимание экспертов и покупателей. По мнению коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, среди главных конкурентов модели на отечественном рынке можно выделить такие автомобили, как Haval Jolion, TENET T7, GAC GS3 и Belgee X70.

Александр Шапринский подчеркивает, что новинка выделяется современным дизайном, увеличенной колесной базой в сравнении с основными соперниками и адаптацией к российским условиям эксплуатации. Эксперт отмечает, что такие особенности способны сделать Changan CS35 MAX привлекательным выбором для широкого круга автолюбителей.

По его словам, нынешняя версия CS35 Plus занимает 25% в общем объеме продаж бренда. Новый CS35 MAX, по прогнозу Александра Шапринского, может не только сохранить, но и увеличить этот показатель, заняв долю от 30 до 35% на рынке. Наибольший интерес, по оценкам дилеров, вызовет средняя комплектация Luxe, сочетающая оптимальный набор опций и цену.

Changan CS35 MAX уже доступен у российских дилеров в трех вариантах оснащения: Comfort, Luxe и Tech. Стоимость кроссовера начинается от 2 599 900 рублей и достигает 2 789 900 рублей. В автомобиле используется двигатель нового поколения NE1.5T Blue Core, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач 7DCT.

Модель CS35 MAX представляет третье поколение этой линейки. В сравнении с предыдущей версией увеличены габариты: длина выросла на 210 мм, ширина — на 35 мм, колесная база — на 110 мм. Среди технических особенностей — независимая многорычажная задняя подвеска, электропривод багажника, встроенный видеорегистратор, камера 540 с проекцией под днищем и новые режимы вождения, включая «Снег» и «Трек».

Для российского рынка все комплектации Changan CS35 MAX получили русифицированный интерфейс, зимний пакет, усиленную шумо- и виброизоляцию, антикоррозийную обработку кузова из оцинкованной стали, увеличенную толщину боковых стекол до 4 мм, пластиковые подкрылки и антифриз, рассчитанный на температуру до -35°C.