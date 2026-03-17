Дилер поделился мнением о будущем кроссовера Belgee X50+

Во второй половине марта российские автолюбители смогут приобрести обновленный кроссовер Belgee X50+ у официальных дилеров. Об этом информирует агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на слова коммерческого директора сети автоцентров «Прагматика» Александра Шапринского.

По информации от Александра Шапринского, новая модель в линейке марки будет стоить дороже предшественника, однако существенного скачка цен не ожидается. Дистрибьютор планирует поддерживать интерес к обновленному кроссоверу с помощью специальных акционных предложений.

Среди основных конкурентов Belgee X50+ на российском рынке эксперт называет уже хорошо известные автомобили: Haval Jolion, TENET T4, а также оба варианта Changan CS35 — MAX и Plus. Эти модели, по словам Шапринского, находятся в одном ценовом сегменте 2–2,5 млн рублей и обладают схожими техническими характеристиками.

«Российские покупатели тепло приняли Belgee X50, и мы ждем аналогичного спроса на X50+ благодаря анонсированным усовершенствованиям», — поделился мнением Александр Шапринский. По его словам, обновленный кроссовер сохранит успех предыдущей модели и сможет завоевать дополнительный интерес благодаря нововведениям в комплектации.

Ожидается, что Belgee X50+ поступит в продажу после того, как на складах дилеров завершится реализация старой версии X50. Таким образом, новая модель полностью заменит существующую, что позволит избежать конкуренции внутри бренда.

Габаритные размеры Belgee X50+ составляют 4380 мм в длину при колесной базе 2600 мм. Автомобиль имеет ширину 1810 мм, высоту 1615 мм и клиренс 182 мм. Под капотом — турбированный 4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с прямым впрыском топлива, развивающий 147 л.с. при 5500 об/мин. Мотор сочетается с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением. Заявленный расход топлива в смешанном цикле — 6,5 литра на 100 километров.

Для покупателей Belgee X50+ будет доступен в трех комплектациях: Active (Актив), Style (Стиль) и Prestige (Престиж). В сравнении с предшественником, список опций расширился за счет электрообогрева лобового стекла, электропривода багажника и новой мультимедийной системы с экраном диагональю 14,6 дюйма.