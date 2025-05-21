Дилер назвал условие для прекращения «серых» поставок автомобилей Lixiang

Li Auto с 15 мая приняла решение прекратить использование всех каналов параллельного импорта. Теперь продажей кроссоверов L6, L7 и L9 будет заниматься только официальный дистрибьютор Sinomach Auto.

Пока нет информации о том, какими методами марка собирается бороться с «серыми» продавцами. Однако, уже сегодня, 21 мая, на первой дилерской конференции китайский автобренд планирует рассказать о работе в этом направлении. Кроме того, у марки теперь появился официальный российский сайт.

Николай Иванов из компании «Рольф» выразил мнение, что полное ограничение импорта автомобилей с маркой Li будет проблематичным, поскольку физические лица могут привозить такие иномарки в страну напрямую из Китая. Влиять на этот естественный рыночный процесс будет сложно.

Эксперты считают, что Sinomach может привлечь внимание потенциальных покупателей за счет более доступных цен. В этом случае серый рынок не сможет серьезно конкурировать с «официальными» автомобилями. Однако, даже если цены будут различаться на миллион, серые продавцы не останутся без работы.

В начале января Lixiang L6 (1,8%) вошел в топ-10 самых популярных автомобилей для ввоза по параллельному импорту согласно данным сервиса CDEK.Shopping Auto, который специализируется на поставках машин из-за границы. В целом, россияне чаще всего выбирают японские автомобили при параллельном импорте. Особый интерес проявляется к гибридным кроссоверам полной комплектации. Средний чек на «параллельный» автомобиль в начале года составлял 4,3 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что отечественные аналитики отметили снижение интереса россиян к премиальным кроссоверам марки Li Auto.

Фото: Sinomach Auto