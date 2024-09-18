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Оценка перспектив нового кроссовера Geely Cityray

Бывший хоккеист Александр Ковалев высказал мнение, что у запуска нового кроссовера на российском авторынке могут возникнуть трудности из-за специфической целевой аудитории.
А
Антон Звонкий
18.09.2024, 12:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Модель под названием Cityray, основанная на платформе BMA, будет оснащаться передним приводом и 1,5-литровым двигателем, что делает ее похожей на Geely Coolray, который уже завоевал свою долю рынка в России.

Согласно заявлениям, новый кроссовер Cityray будет занимать позицию между Geely Coolray и Geely Atlas в линейке моделей бренда. Ориентировочная цена автомобиля будет колебаться от 2,9 до 3,2 миллионов рублей. Однако это лишь приблизительные цифры, подчеркнули представители компании.

Существует опасность того, что целевая аудитория Cityray может предпочесть немного доплатить за более крупный паркетник Atlas или сэкономить, выбрав Coolray, отметил эксперт в области автомобильного рынка.

В то же время Cityray придется конкурировать с моделями Chery Tiggo 7 PRO Max и Changan CS55 Plus. На данный момент сложно предсказать судьбу новинки в России, так как еще не были оглашены варианты комплектаций и официальные цены.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Тем временем появилась информация о том, что премьера новейшей модели Geely Monjaro L на внутреннем рынке запланирована на 23 октября. Мы ожидаем новых объявлений и следим за развитием событий из мира автомобильной индустрии, в том числе и из Китая. 

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