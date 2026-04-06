Дилер рассказал, почему у автомобилей LADA высокая остаточная стоимость

Высокие показатели остаточной стоимости автомобилей LADA в 2025 году по сравнению с китайскими марками объясняются целым рядом факторов. Такое мнение выразил коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский в беседе с агентством «АВТОСТАТ». По его словам, среди ключевых причин — доверие российских автовладельцев к бренду, легкая доступность запчастей и специфика отечественного рынка.

Александр Шапринский отметил, что после ухода международных поставщиков из России в 2022–2023 годах автомобили LADA выпускались в упрощенных комплектациях. В этот период машины поступали к покупателям без ряда опций, таких как подушки безопасности, система АБС или кондиционер. Это было вызвано сложностями с логистикой и отсутствием возможности импортировать необходимые комплектующие.

Эксперт обратил внимание на то, что возможность впоследствии дооснастить автомобиль нужными опциями могла повысить его привлекательность на вторичном рынке. Владельцы добавляли функции, например, устанавливали кондиционеры или системы безопасности, что увеличивало комфорт и функциональность транспортного средства. В результате, это могло положительно влиять на стоимость при перепродаже.

Кроме того, отсутствие дорогих опций в стандартных комплектациях первоначально делало автомобили более доступными для широкого круга покупателей. Это способствовало росту популярности моделей LADA и их распространению на рынке. Традиционно базовые версии этого бренда воспринимаются как надежные и простые в обслуживании, что также помогает сохранять высокую остаточную стоимость.

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» ранее опубликовало результаты исследования «Сохранность остаточной стоимости автомобиля – 2026». Согласно этим данным, четыре семейства легковых автомобилей LADA признаны наиболее ликвидными на российском рынке в своих сегментах. Так, LADA Largus занял первую строчку в сегменте В с показателем 111%. На втором месте расположилась LADA Vesta, которая на вторичном рынке оценивается в 103,5% от изначальной стоимости. Модель LADA Granta показала результат 93,5% и заняла третью позицию. В сегменте SUV B внедорожники LADA Niva Travel и LADA Niva Legend разделили первое и второе места с показателями 92,8% и 92% соответственно.