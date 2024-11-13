Почему в октябре увеличился спрос на автомобили Toyota: объяснение дилера

Октябрьские продажи новых автомобилей Toyota в России удивляют своими объемами, несмотря на уход японской марки с российского рынка. Директор департамента продаж новых автомобилей ГК "РОЛЬФ" Николай Иванов поделился мнением о причинах этого феномена агентству "АВТОСТАТ".

По его словам, основная партия автомобилей Toyota поступает из Китая, а также из Кореи и других стран. Эти машины практически не отличаются от моделей, ранее продававшихся в России, за исключением незначительных изменений в опциях. Самые востребованные модели остаются прежними – Camry, RAV4, Land Cruiser 300. Отлично стартует продажи нового Land Cruiser Prado 150.

Интересный факт: компания привезла кроссовер Wildlander, аналог RAV4 с китайского рынка. Однако покупатели предпочитают RAV4 из-за его более привычного имиджа. Несмотря на идентичность автомобилей, их внешний вид немного различается, особенно передняя часть, по словам Николая Иванова.

По данным агентства "АВТОСТАТ", в октябре было продано 3516 новых автомобилей Toyota в России, что на 62,5% выше, чем годом ранее. Благодаря этим показателям японская марка впервые с марта 2024 года вошла в ТОП-10 лидеров авторынка России.