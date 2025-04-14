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Появление новой топ-версии Granta #Club было анонсировано дилером на май

Гранты #Club: Шапринский о максимальной версии, ценах и новых опциях. Рост цен не превысит 5%. Сравнение с базовой «Вестой».
А
Антон Звонкий
14.04.2025, 13:33·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Важное объявление для дилеров #Club - в мае ожидается поступление «грантов» в обновленной максимальной версии. Об этом заявил Александр Шапринский. Пока нет точной информации о ценах, однако эксперты считают, что повышение стоимости, скорее всего, не превысит пяти процентов.

Специалисты считают, что «Гранта» в версии #Club будет интересна тем, кто рассматривал приобретение базовой модели «Веста». Разница в цене здесь заметна, поэтому новый вариант представляется довольно привлекательным выбором.

Напомним, что до изменений перечня опций седан «Гранта» в версии #Club был доступен по цене от 1 124 000 рублей, а лифтбек стоил от 1 154 000 рублей. После обновления в «клубной» комплектации автомобиль будет оснащен круиз-контролем, охранным комплексом, задними электростеклоподъемниками, автоматической климатической установкой и другими опциями.

Ранее на портале была опубликована информация о необычной модели Lada Iskra, которая, возможно, станет объектом музейной экспозиции.

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