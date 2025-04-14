Появление новой топ-версии Granta #Club было анонсировано дилером на май

Важное объявление для дилеров #Club - в мае ожидается поступление «грантов» в обновленной максимальной версии. Об этом заявил Александр Шапринский. Пока нет точной информации о ценах, однако эксперты считают, что повышение стоимости, скорее всего, не превысит пяти процентов.

Специалисты считают, что «Гранта» в версии #Club будет интересна тем, кто рассматривал приобретение базовой модели «Веста». Разница в цене здесь заметна, поэтому новый вариант представляется довольно привлекательным выбором.

Напомним, что до изменений перечня опций седан «Гранта» в версии #Club был доступен по цене от 1 124 000 рублей, а лифтбек стоил от 1 154 000 рублей. После обновления в «клубной» комплектации автомобиль будет оснащен круиз-контролем, охранным комплексом, задними электростеклоподъемниками, автоматической климатической установкой и другими опциями.

Ранее на портале была опубликована информация о необычной модели Lada Iskra, которая, возможно, станет объектом музейной экспозиции.