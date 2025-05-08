Дизель — не всегда грязное слово

Признаюсь, я являюсь ярым поклонником автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, поэтому мне потребовалось время, чтобы принять тот факт, что электромобили - правильный ответ на многие запросы о покупке нового автомобиля. Однако за последний год я обнаружил в себе странное стремление к неожиданной альтернативе: дизельным машинам.

Несомненно, что эта технология получила колоссальные удары из-за плохой публичности, вызванной скандалом Dieselgate, и понятно, что мы, британская общественность, вероятно, уже устали от того, что нам говорят, будто это решение проблемы климатических изменений, только чтобы, по сути, лгать. Но я здесь, чтобы сказать вам, что дизель - не грязное слово для наших краткосрочных целей по снижению выбросов углерода.

Однако, я должен отметить, что, живя в городе, пригороде или даже за городом, электромобили в целом являются лучшим вариантом. Однако для тех из вас, кто просто проезжает слишком много миль для того, чтобы электромобиль имел смысл, или если вы пока не готовы приспособиться к изменениям поведения, которые неизбежно сопровождают переход на электрическую энергию, дизельный автомобиль может - по крайней мере, пока что - быть лучшим вариантом, чем модель с чисто бензиновым двигателем. Позвольте мне объяснить.

Дизельные автомобили стали популярными по одной основной причине. Они в целом потребляют меньше топлива и выбрасывают меньше CO2, чем эквивалентный бензиновый автомобиль, и это в значительной степени до сих пор остается так. Хорошим примером являются семейные внедорожники: Audi Q7 с V6 дизельным двигателем оценивается по официальному циклу WLTP на уровне от 34 до 35,8 миль на галлон, с выбросами CO2 около 208-217 г/км. У бензинового V6 эти цифры снижаются до 26,4-27,4 миль на галлон, а выбросы CO2 увеличиваются до 235-243 г/км.

Существует вариант с гибридным приводом, который на бумаге значительно более эффективен, но его показатели потребления резко возрастают, когда батарея разряжена, потому что бензиновый двигатель должен справиться с дополнительной массой гибридной системы. Поэтому, когда речь идет о круиз-контроле на дальние расстояния, современный, правильно обслуживаемый дизельный автомобиль по-прежнему часто является лучшим выбором, пока не появятся другие, более эффективные варианты.

Если вы в основном ездите по городам или имеете разумное расстояние до работы с возможностью зарядки дома, покупайте электромобиль - это не только будет хорошо для вашей совести, но и сэкономит вам деньги. Но если вы проводите много времени на автомагистралях, крутя постоянный круиз более 100 миль в день, дизель все еще является лучшим выбором. Надеемся, что правительство примет это во внимание и обеспечит, чтобы все предстоящее законодательство было таким же нюансированным, каким является ответ.