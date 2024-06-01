BMW использовала программируемые стеклоочистители?

Сегодня трудно представить себе новый автомобиль, который не предлагает режима работы датчика дождя. Многие из них обладают функцией, включающейся самостоятельно, когда компьютер считает, что вам необходимо видеть. Грубый джентльмен на фотографии выше, на классической 7 серии, не одобряет подобные новшества. Он родом из эпохи, где, по крайней мере в мире BMW, включение стеклоочистителей оставалось на усмотрение водителя и настроению, точно определяя интервал до следующего движения щеток.

Напомнить нам об этой захватывающей особенности помогла недавняя публикация в Instagram от Bimmertips. Если вы можете справиться с избытком мужской инструкции, в этом коротком посте рассматривается процедура программирования интервальных стеклоочистителей на вашем BMW 1980-х годов. Переключите рычаг в режим интервальной работы, затем верните его в положение выключено. Оставьте его там на столько, насколько хотите, чтобы прошло время до следующего движения, затем вернитесь в режим интервальной работы. Щетки будут перемещаться с заданным пользователем интервалом, пока вы снова не решите повторить все заново. Ах, 1980-е годы.

В духе прозрачности, мы не уверены, насколько долго это было актуально для BMW, или даже предлагается ли это на некоторых моделях по сей день. Быстрый поиск в интернете выявил владельцев, обсуждающих эту функцию еще и в 1990-х годах, и также мы нашли некоторые Volkswagen с программными стеклоочистителями. У Lexus также есть регулируемые параметры, и есть альтернативные реле, которые можно подключить для установки программных задержек. Если мы что-то упускаем, присоединяйтесь к обсуждению в комментариях и дайте нам знать.

Является ли это прорывом? Однозначно нет. Но это напоминает нам, что немецкие автопроизводители тогда думали несколько шире по сравнению с американскими марками. Сядьте в Lincoln Town Car 1987 года и найдете модные кожаные сиденья с электроприводным антенным усилителем радио. Тем временем на 7 серии E32 вы нашли пассажирский подушку безопасности, антиблокировочные тормоза, стереосистему с встроенным метео-приемником и упомянутые программные стеклоочистители.

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