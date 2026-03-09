Награда DHL Fastest Pit Stop: «Лучший пит-стоп у Mercedes»

На Гран-при Австралии в Мельбурне команда Mercedes вновь подтвердила свой высокий класс в работе на пит-лейне. Механики обслужили болид Джорджа Расселла с рекордной скоростью – на этот пит-стоп им понадобилось всего 2.17 секунды, что стало лучшим результатом гонки.

За время проведения этапа участники команд совершили в общей сложности 30 пит-стопов. Самым длительным оказался пит-стоп Карлоса Сайнса на 45-м круге – в этот момент механики Ferrari меняли переднее антикрыло.

В десятке самых быстрых пит-стопов уик-энда оказались представители сразу нескольких команд:

Команда Гонщик Время Круг Очки 1. Mercedes Д.Расселл 2.17 12 25 2. Ferrari Ш.Леклер 2.22 25 18 3. Red Bull М.Ферстаппен 2.24 41 15 4. Ferrari Л.Хэмилтон 2.26 28 12 5. Red Bull М.Ферстаппен 2.40 18 0 6. Racing Bulls А.Линдблад 2.42 18 10 7. Mercedes К.Антонелли 2.49 12 8 8. McLaren Л.Норрис 2.52 34 6 9. Racing Bulls Л.Лоусон 2.59 33 4 10. Williams А.Элбон 2.63 33 2

В зачёте по очкам лидируют механики Mercedes, однако Ferrari сохраняет минимальное отставание и продолжает борьбу:

Команда Очки 1. Mercedes 33 2. Ferrari 30 3. Red Bull Racing 15 4. Racing Bulls 14 5. McLaren 6 6. Williams 2 7. Haas 1 8. Audi 0 9. Alpine 0 10. Cadillac 0 11. Aston Martin 0

Разница между результатами команд минимальна – лучшие десять пит-стопов сезона на данный момент выглядят следующим образом:

Команда Гонщик Гран При Время 1. Mercedes Д.Расселл Австралия 2.17 2. Ferrari Ш.Леклер Австралия 2.22 3. Red Bull М.Ферстаппен Австралия 2.24 4. Ferrari Л.Хэмилтон Австралия 2.26 5. Red Bull М.Ферстаппен Австралия 2.40 6. Racing Bulls А.Линдблад Австралия 2.42 7. Mercedes К.Антонелли Австралия 2.49 8. McLaren Л.Норрис Австралия 2.52 9. Racing Bulls Л.Лоусон Австралия 2.59 10. Williams А.Элбон Австралия 2.63

Итоги этапа в Мельбурне ещё больше обострили конкуренцию за звание самой быстрой команды на пит-лейне. Уже в ближайших гонках борьба за лидерство может стать ещё напряжённее.