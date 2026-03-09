Главная Новости Награда DHL Fastest Pit Stop: «Лучший пит-стоп у Mercedes»
Mercedes провели самый быстрый пит-стоп Гран-при Австралии — 2,17 секунды для Джорджа Расселла. В таблице лидируют Mercedes и Ferrari.
Иннокентий Петров
09.03.2026, 09:41·3 мин
Фото: F1news.ru

На Гран-при Австралии в Мельбурне команда Mercedes вновь подтвердила свой высокий класс в работе на пит-лейне. Механики обслужили болид Джорджа Расселла с рекордной скоростью – на этот пит-стоп им понадобилось всего 2.17 секунды, что стало лучшим результатом гонки.

За время проведения этапа участники команд совершили в общей сложности 30 пит-стопов. Самым длительным оказался пит-стоп Карлоса Сайнса на 45-м круге – в этот момент механики Ferrari меняли переднее антикрыло.

В десятке самых быстрых пит-стопов уик-энда оказались представители сразу нескольких команд:

КомандаГонщикВремяКругОчки
1. MercedesД.Расселл2.171225
2. FerrariШ.Леклер2.222518
3. Red BullМ.Ферстаппен2.244115
4. FerrariЛ.Хэмилтон2.262812
5. Red BullМ.Ферстаппен2.40180
6. Racing BullsА.Линдблад2.421810
7. MercedesК.Антонелли2.49128
8. McLarenЛ.Норрис2.52346
9. Racing BullsЛ.Лоусон2.59334
10. WilliamsА.Элбон2.63332

В зачёте по очкам лидируют механики Mercedes, однако Ferrari сохраняет минимальное отставание и продолжает борьбу:

КомандаОчки
1. Mercedes33
2. Ferrari30
3. Red Bull Racing15
4. Racing Bulls14
5. McLaren6
6. Williams2
7. Haas1
8. Audi0
9. Alpine0
10. Cadillac0
11. Aston Martin0

Разница между результатами команд минимальна – лучшие десять пит-стопов сезона на данный момент выглядят следующим образом:

КомандаГонщикГран ПриВремя
1. MercedesД.РасселлАвстралия2.17
2. FerrariШ.ЛеклерАвстралия2.22
3. Red BullМ.ФерстаппенАвстралия2.24
4. FerrariЛ.ХэмилтонАвстралия2.26
5. Red BullМ.ФерстаппенАвстралия2.40
6. Racing BullsА.ЛиндбладАвстралия2.42
7. MercedesК.АнтонеллиАвстралия2.49
8. McLarenЛ.НоррисАвстралия2.52
9. Racing BullsЛ.ЛоусонАвстралия2.59
10. WilliamsА.ЭлбонАвстралия2.63

Итоги этапа в Мельбурне ещё больше обострили конкуренцию за звание самой быстрой команды на пит-лейне. Уже в ближайших гонках борьба за лидерство может стать ещё напряжённее.

