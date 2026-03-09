Награда DHL Fastest Pit Stop: «Лучший пит-стоп у Mercedes»

На Гран-при Австралии в Мельбурне команда Mercedes вновь подтвердила свой высокий класс в работе на пит-лейне. Механики обслужили болид Джорджа Расселла с рекордной скоростью – на этот пит-стоп им понадобилось всего 2.17 секунды, что стало лучшим результатом гонки.
За время проведения этапа участники команд совершили в общей сложности 30 пит-стопов. Самым длительным оказался пит-стоп Карлоса Сайнса на 45-м круге – в этот момент механики Ferrari меняли переднее антикрыло.
В десятке самых быстрых пит-стопов уик-энда оказались представители сразу нескольких команд:
|Команда
|Гонщик
|Время
|Круг
|Очки
|1. Mercedes
|Д.Расселл
|2.17
|12
|25
|2. Ferrari
|Ш.Леклер
|2.22
|25
|18
|3. Red Bull
|М.Ферстаппен
|2.24
|41
|15
|4. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|2.26
|28
|12
|5. Red Bull
|М.Ферстаппен
|2.40
|18
|0
|6. Racing Bulls
|А.Линдблад
|2.42
|18
|10
|7. Mercedes
|К.Антонелли
|2.49
|12
|8
|8. McLaren
|Л.Норрис
|2.52
|34
|6
|9. Racing Bulls
|Л.Лоусон
|2.59
|33
|4
|10. Williams
|А.Элбон
|2.63
|33
|2
В зачёте по очкам лидируют механики Mercedes, однако Ferrari сохраняет минимальное отставание и продолжает борьбу:
|Команда
|Очки
|1. Mercedes
|33
|2. Ferrari
|30
|3. Red Bull Racing
|15
|4. Racing Bulls
|14
|5. McLaren
|6
|6. Williams
|2
|7. Haas
|1
|8. Audi
|0
|9. Alpine
|0
|10. Cadillac
|0
|11. Aston Martin
|0
Разница между результатами команд минимальна – лучшие десять пит-стопов сезона на данный момент выглядят следующим образом:
|Команда
|Гонщик
|Гран При
|Время
|1. Mercedes
|Д.Расселл
|Австралия
|2.17
|2. Ferrari
|Ш.Леклер
|Австралия
|2.22
|3. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Австралия
|2.24
|4. Ferrari
|Л.Хэмилтон
|Австралия
|2.26
|5. Red Bull
|М.Ферстаппен
|Австралия
|2.40
|6. Racing Bulls
|А.Линдблад
|Австралия
|2.42
|7. Mercedes
|К.Антонелли
|Австралия
|2.49
|8. McLaren
|Л.Норрис
|Австралия
|2.52
|9. Racing Bulls
|Л.Лоусон
|Австралия
|2.59
|10. Williams
|А.Элбон
|Австралия
|2.63
Итоги этапа в Мельбурне ещё больше обострили конкуренцию за звание самой быстрой команды на пит-лейне. Уже в ближайших гонках борьба за лидерство может стать ещё напряжённее.