Деймон Хилл: Деятельность Макса не относится к автогонкам

В последнем выпуске подкаста High Performance бывший чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл выразил свое недовольство действиями Макса Ферстаппена на гоночной трассе.

«Если в процессе схватки с оппонентом вы вместо того, чтобы настоять на своих позициях, выбираете столкнуться с ним в повороте, даже если регламент не является четким по этому поводу, для меня это уже не гонки. Другие пилоты действуют иначе».

Шансировать соперников за пределы трассы, лишив их возможности обогнать – это не гонки. Это скорее аттракцион на аттракционе, как он назвал это. Мы хотим наблюдать за мастерством и храбростью. Мы стремимся видеть обгоны благодаря точным маневрам, а не благодаря удару в бок. Мы хотим видеть, как вы побеждаете противника рапирой, и не топором, мы хотим наблюдать чистую и элегантную борьбу.

Нельзя допускать бездействия. Любой должен говорить: «Мы желаем видеть гонки, но они должны соблюдать определенные стандарты». Даже спорте существуют правила».

В то же время, он признал Макса одним из лучших в истории. В его мнении, по степени эффективности, зрелости и скорости он просто феноменален, и феноменальных гонщиков крайне мало».