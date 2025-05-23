Главная Новости Макс Ферстаппен Деймон Хилл: Деятельность Макса не относится к автогонкам
Новости

Деймон Хилл: Деятельность Макса не относится к автогонкам

Дэймон Хилл критикует Макса Ферстаппена: «Выталкивать соперников – это не гонки, нам нужно видеть мастерство и чистую борьбу». Чемпион мира обратил внимание на нарушения на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2025, 11:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В последнем выпуске подкаста High Performance бывший чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл выразил свое недовольство действиями Макса Ферстаппена на гоночной трассе.

«Если в процессе схватки с оппонентом вы вместо того, чтобы настоять на своих позициях, выбираете столкнуться с ним в повороте, даже если регламент не является четким по этому поводу, для меня это уже не гонки. Другие пилоты действуют иначе».

Шансировать соперников за пределы трассы, лишив их возможности обогнать – это не гонки. Это скорее аттракцион на аттракционе, как он назвал это. Мы хотим наблюдать за мастерством и храбростью. Мы стремимся видеть обгоны благодаря точным маневрам, а не благодаря удару в бок. Мы хотим видеть, как вы побеждаете противника рапирой, и не топором, мы хотим наблюдать чистую и элегантную борьбу.

Нельзя допускать бездействия. Любой должен говорить: «Мы желаем видеть гонки, но они должны соблюдать определенные стандарты». Даже спорте существуют правила».

В то же время, он признал Макса одним из лучших в истории. В его мнении, по степени эффективности, зрелости и скорости он просто феноменален, и феноменальных гонщиков крайне мало».

Источник

Деймон Хилл (6)Макс Ферстаппен (217)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация