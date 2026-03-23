Деймон Хилл: Кажется, Льюису по душе новый регламент

Деймон Хилл выразил уверенность в том, что Льюис Хэмилтон сумел обрести новый настрой после непростого предыдущего сезона и способен вновь побороться за победы. Такое мнение бывший чемпион мира высказал, анализируя выступления семикратного обладателя титула.

Как отметил Хилл, ключевым показателем восстановления Хэмилтона стал его недавний подиум на Гран При Китая. Это достижение стало для британца первым с ноября 2024 года, когда он еще защищал цвета Mercedes на гонке в Лас-Вегасе. В Шанхае же Хэмилтон впервые поднялся на пьедестал уже за рулем Ferrari.

Хилл поделился наблюдениями в свежем выпуске подкаста Stay on Track, заявив: «Он действительно собрался, перестроился и вернулся, и теперь его походка вновь стала бодрой и пружинистой. Когда гонщика посещает ощущение, что появился шанс – это всегда приносит плоды. Я всегда отмечал: дайте Льюису почувствовать запах победы, и тогда он буквально преображается».

По мнению Хилла, Хэмилтону была необходима машина, надежность и характеристики которой вызывают у него доверие. По его словам, действующий технический регламент пришёлся пилоту по душе: современные машины отличаются характером сцепления и балансом, который, по всей видимости, подходит Хэмилтону. В то же время техника предыдущего поколения была предсказуемой, словно «шедшей как по рельсам», тогда как новые болиды позволяют иначе реализовывать свои навыки на трассе.

Коллега Хилла, Джонии Херберт, поддержал его точку зрения. В подкасте он отметил: «Я слышал его слова о том, что за рулём SF-26 он может быть более агрессивным. С машинами на граунд-эффекте таких ощущений у него не возникало».

По мнению Херберта, прежние болиды теряли контроль на пределе возможностей почти мгновенно, что делало управление крайне непростым. Однако с нынешними машинами Хэмилтон к сезону 2024 года быстро адаптировался, что наглядно демонстрирует, насколько важно для пилота чувствовать себя уверенно в конкретном автомобиле.