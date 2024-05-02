Дэвид Санчес: «Alpine F1 проведет две показательные выставки в Абу-Даби»

Недавно стало известно, что Дэвид Санчес, покинувший McLaren несколько недель назад, приступил к исполнению обязанностей главного технического директора в Alpine F1.

По информации, с теми кто владел опытом работы в Ferrari, Санчес проработал в McLaren лишь три месяца, после чего стороны приняли решение разойтись. На новом рабочем месте в Alpine он будет надзирать за группой технических директоров, в которую входят профессионалы как Керон Пилбим (занимается оптимизацией шасси), Джо Бёрнелл (отвечает за создание гоночного болида) и Дэвид Уитер (работает в области аэродинамики).

Высказываясь о новой работе, Дэвид Санчес отметил: «Я рад возможности присоединиться к Alpine и вернуться к работе в Энстоуне, где начиналась моя карьера в Формуле 1.

В коллективе настоящие профессионалы, способные раскрыть огромный потенциал команды. Наша цель - значительное улучшение результатов на треке, именно такие вызовы мотивируют меня».