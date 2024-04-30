Роланд был очень талантливым гонщиком, - Дэвид Брэбэм.

Трагические события на автодроме в Имоле 30 апреля 1994 года остались в памяти многих поклонников автоспорта. Именно там жизнь Роланда Ратценбергера, представлявшего команду Simtek в Формуле 1, была прервана из-за поломки переднего крыла его болида, в результате которой он потерял управление и врезался в барьеры.

Размышляя о временах, проведенных вместе в гонках, Дэвид Брэбэм, единственный напарник Ратценбергера в F1, рассказал о своем восприятии коллеги. "Роланд был опытным и умелым гонщиком, который вызывал уважение. Мы оба жили в Монако и решили тренироваться вместе, что помогло нам лучше узнать друг друга", - отметил Брэбэм.

Simtek, будучи новой и слабой командой, столкнулась с ограниченными ресурсами, что требовало от гонщиков максимальной эффективности и слаженной работы. "Мы обменивались идеями и готовы были сотрудничать, несмотря на трудности", - подчеркнул Брэбэм.

Смерть Ратценбергера на гоночном уик-энде в Имоле стала настоящим потрясением для автоспортивного сообщества. "Оба трагические случая, связанные с Ратценбергером и Сенной, шокировали всех. Я считаю, что Роланд был талантливым гонщиком, и жаль, что нам не удалось увидеть его истинный потенциал", - поделился мнением Брэбэм.