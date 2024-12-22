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Топ-10 гонщиков 2024 года по мнению гонщиков

Мнение гонщиков Формулы 1: десятка лучших по итогам сезона 2024 года. Результаты опроса и изменения по сравнению с 2023 годом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
22.12.2024, 17:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Накануне официальный сайт Формулы 1 опубликовал десятку лучших гонщиков по итогам сезона 2024 года, составленную руководителями команд. Сегодня опубликован рейтинг лучших гонщиков по мнению самих гонщиков.

В опросе приняли участие 17 человек: Алекс Элбон, Фернандо Алонсо, Валттери Боттас, Франко Колапинто, Пьер Гасли, Нико Хюлкенберг, Лиам Лоусон, Шарль Леклер, Кевин Магнуссен, Ландо Норрис, Эстебан Окон, Оскар Пиастри, Джордж Расселл, Карлос Сайнс, Лэнс Стролл, Юки Цунода и Гуаньюй Чжоу.

Каждый участник опроса должен был составить свою десятку, после чего журналисты собрали заполненные формы и посчитали очки – за первое место в чьём-то рейтинге гонщик получал 25 очков, за второе – 18 и так далее в соответствии с системой начисления очков в Формуле 1.

Гонщики могли голосовать за самих себя, но многие этого не сделали, а из тех, кто включил себя в первую десятку, большинство поставили себя не на первое место. Журналисты официального сайта пообещали сохранить в секрете, кто и как голосовал.

Первая тройка рейтинга совпадает с результатами в личном зачёте. Интересно, что в отличие от рейтинга, составленного руководителями команд, в рейтинге гонщиков не приведено, сколько очков получил каждый из участников.

Десятка лучших гонщиков 2024 года по мнению гонщиков

ГонщикКоманда2024 vs 2023
1. Макс ФерстаппенRed Bull=
2. Ландо НоррисMcLaren
Фото: F1news.ru
2
3. Шарль ЛеклерFerrari
Фото: F1news.ru
2
4. Джордж РасселлMercedes*
5. Оскар ПиастриMcLaren
Фото: F1news.ru
3
6. Карлос СайнсFerrari=
7. Пьер ГаслиAlpine
Фото: F1news.ru
2
8. Нико ХюлкенбергHaas*
9. Фернандо АлонсоAston Martin
Фото: F1news.ru
6
10. Льюис ХэмилтонMercedes
Фото: F1news.ru
8

    • в прошлом году гонщик не попал в десятку этого опроса

Источник

Макс Ферстаппен (177)Red Bull Racing (353)

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