Дерек Уорик назначен третьим стюардом Гран При Японии

Дерек Уорик, ранее выступавший в гонках Формулы 1 и одержавший победу в знаменитых «24 часах Ле-Мана», получил приглашение от Международной автомобильной федерации (FIA) занять должность третьего стюарда на предстоящем Гран При Японии.

В работе по разбору спорных моментов Дерек Уорик составит компанию опытным специалистам. В состав судейской коллегии также войдут представитель DMSB из Германии, доктор Герд Эннзер, уже имеющий опыт работы стюардом на этапах DTM, а также член австралийской Комиссии по раллийным гонкам Мэтью Селли.

Напомним, что в 2026 году приглашенным стюардом на этапах в Австралии и Китае уже был Педро Лами.