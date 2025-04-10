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Denza приходит в Великобританию: первый премиальный бренд BYD выпустит эстейт мощностью 1 000 л.с.

Denza Z9GT: представляет силу Китая для BMW и Mercedes. Премиальный китайский бренд готовится завоевывать британский рынок с 1000 л.с. универсалом.
РедакцияР
Редакция
10.04.2025, 01:21·2 мин
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Фото: autoexpress

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Компания Denza, премиальный бренд, сосредоточенный на технологиях и принадлежащий китайскому автомобильному гиганту BYD, приходит в Великобританию в следующем году, чтобы составить конкуренцию таким монстрам, как BMW, Mercedes, а возможно, даже Porsche. Первым оружием в ее арсенале будет универсал с кузовом «шутинг-брейк», способный развивать почти 1 000 лошадиных сил.

По нашим данным, Denza стремится конкурировать с немецкой элитой в области технологий, дизайна, качества и изысканности, но также нацелена на привлекательность с точки зрения цены, как и BYD. Однако бренд не будет стремиться превзойти своих конкурентов в плане динамики вождения.

Как и многие новые автомобильные бренды из Китая, Denza вряд ли был вам знаком ранее. Он был запущен в 2010 году, изначально как совместное предприятие между BYD и Mercedes-Benz с целью объединения европейского дизайна и опыта производства престижных автомобилей с передовыми технологиями из Китая.

Сейчас Denza полностью принадлежит BYD, но человеком, создающим дизайн его продукции и обеспечивающим ему европейский колорит, является Вольфганг Эггер, бывший главный дизайнер SEAT, Alfa Romeo, Audi и Lamborghini.

По словам Эггера, шелк сыграл огромную роль в вдохновлении внешнего вида бренда, особенно в том, как дизайн течет по поверхностям и пронизывает интерьер.

Фото: autoexpress

Denza Z9GT выходит на рынок Великобритании

Мощный универсал Denza Z9GT станет первым предложением бренда для клиентов в Европе и, скорее всего, в Великобритании, что для многих покажется странным выбором, учитывая предпочтение большинства покупателей в наши дни в пользу внедорожников перед универсалами.

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