Специальная версия Lexus ES 200 Bay Yao дебютировала

Японский премиальный седан Lexus ES 200 был представлен в специальной версии под названием Bay Yao Special Edition. Автомобиль был разработан специально для автосалона, где был представлен, на основе стандартной модели, которая была усовершенствована с эксклюзивными логотипами на боковых панелях и задней части.

Особенности спецверсии включают в себя новую глянцево-черную радиаторную решетку и сверкающий серебристый оттенок кузова под названием supersonic titanium. Кроме того, на кузове присутствуют эксклюзивные логотипы special edition. Автомобиль укомплектован 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с многоспицевым дизайном.

Салон автомобиля отделан в необычном бежевом цвете Akiyama, который создает контраст с темными вставками. Оснащение включает в себя семидюймовую приборную панель, мультимедийную систему с четырнадцатидюймовым экраном, передние кресла с функцией обогрева и вентиляции (с возможностью запоминания настроек водительского сиденья), беспроводную зарядку для гаджетов, передовые системы помощи водителю и многое другое.

Новая версия Bay Yao Special Edition оснащена 2,0-литровым четырехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 127 кВт и максимальным крутящим моментом 206 Нм. Двигатель работает в паре с вариатором и передним приводом. Пока нет информации о ценах на эту модель и о ее будущем в серийном производстве.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выпуске специальной версии "горячего" седана Lexus IS500, который, возможно, станет прощальным вариантом модели.

Фото: www.autohome.com.cn