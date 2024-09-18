Руководство по эксплуатации Jeep Gladiator: что делать при поломке?

В 2025 году Jeep Gladiator больше не предлагает вариант механической коробки передач.

Вторым значительным обновлением для Gladiator в 2025 году станет появление гибридной модели Gladiator 4xe плагин-гибрид.

С уходом шестиступенчатой коробки передач у Gladiator, Toyota Tacoma становится единственным новым пикапом в Америке, предлагающим механическую коробку передач.

В прошлом году Jeep Gladiator был обновлен, поэтому в 2025 году изменений не так уж и много. Однако для поклонников механической коробки передач 2025 год означает серьезное разочарование. Шестиступенчатая коробка теперь официально убрана для всех комплектаций, оставив восьмиступенчатую автоматическую коробку в качестве единственного варианта.

Еще одним значительным обновлением для Gladiator в 2025 году стали стандартные электрические стеклоподъемники и замки дверей. Технически говоря, эти распространенные функции ранее были стандартными для всех комплектаций Gladiator, за исключением одной - базовой Sport. Теперь даже у самого простого Gladiator есть стеклоподъемники и замки, которые работают при нажатии на кнопку.

Фото: Motor1.com

Как и следовало ожидать, базовая цена Gladiator выросла. Но учитывая внесенные изменения, цена вполне разумная. 2025 Gladiator Sport стартует с отметки в $39,995, увеличившись на $205. В эту цену включенo $1,895 за доставку Jeep, что осталось неизменным по сравнению с прошлым годом. В вершине иерархии Gladiator цены на модели Mojave и Rubicon на самом деле снизились почти на $2,000. По сравнению с моделями Mojave X и Rubicon X разница составляет более $4,000.

Ниже представлено разбиение цен на все комплектации Gladiator 2025 года, включая плату за доставку.

Комплектация Цена Gladiator Sport $39,995 Gladiator NightHawk $42,790 Gladiator Sport S $43,495 Gladiator Willys $47,095 Gladiator Mojave $52,995 Gladiator Rubicon $52,995

Другие изменения на 2025 год включают два новых цвета кузова: Fathom Blue и '41, оттенок зеленого, вдохновленный оливково-зелеными военными машинами. Владельцы также могут предварительно подготовить салон Gladiator с помощью доступной функции Active Cabin Ventilation через мобильное приложение Jeep Connect.

Мы все еще ждем официальной информации о Gladiator 4xe плагин-гибриде. Jeep заявляет, что он будет официально представлен в течение 2025 года, и предполагаем, что он будет иметь ту же силовую установку, что и в Wrangler 4xe. Напомним, это турбированный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель и один электрический двигатель, общая мощность которых составляет 375 лошадиных сил.

С уходом механической коробки передач в Gladiator, единственным пикапом с механической коробкой передач в Америке остается Toyota Tacoma.