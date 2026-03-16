В Британии рассчитывать инфляцию будут с помощью "видеорегистраторов" и автодомов

В Великобритании автомобильные видеорегистраторы приобрели новый статус: теперь они официально включены в перечень товаров и услуг, на основе которых рассчитывается индекс потребительских цен (CPI). Об этом сообщили в Офисе национальной статистики (ONS).

Индекс CPI отражает динамику расходов семей на широкий спектр товаров, демонстрируя изменения стоимости жизни в стране. По данным ONS, популярность видеорегистраторов значительно выросла. В 2023 году их рыночная стоимость превысила £150 млн, и специалисты ожидают дальнейшего роста этого сегмента.

Вместе с видеорегистраторами в корзину CPI добавлены и автодома. Всего список пополнили 26 новых позиций, среди которых также появились безалкогольное пиво и услуги по уходу за домашними животными. Представители ONS пояснили, что автодома теперь будут учитываться наряду с уже существующими мерами цен на прицепные дома, поскольку они занимают заметную долю расходов в сфере кемпинга.

Из перечня был исключён один из транспортных параметров — стоимость проезда через Eurotunnel. Вместо него теперь учитываются международные тарифы на железнодорожные перевозки.

Ранее в расчёт CPI уже входили цены на новые и подержанные автомобили, автозапчасти (например, дворники, шины, лампы фар, моторное масло) и виды топлива — бензин и дизель. Кроме того, в корзине представлены услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей, регулировке колес, эвакуации, мойке машин, а также дорожные сборы, плата за прохождение техосмотра, парковку у аэропортов и уроки вождения. Теперь к этому списку добавились видеорегистраторы и автодома.