Даниил Квят утверждает: «Я был способен бороться за чемпионский титул в Формуле 1»

Даниил Квят завершил свою карьеру в Формуле 1 в 2020 году. С тех пор он временами посещал этапы гонок в качестве резервного пилота команды Alpine. Однако в 2023 году он принял предложение от заводской команды Lamborghini и подписал контракт на участие в гонках на выносливость.

В интервью голландскому журналу Formule 1 Даниил поделился своими мыслями о прошлой карьере в Формуле 1, выразив определённое сожаление. Он признал, что не смог раскрыть свой полный потенциал в этом виде спорта.

Даниил Квят выразил свои чувства относительно своего опыта в Формуле 1: "Я испытываю смешанные эмоции, оценивая свою карьеру в Формуле 1. Я всегда буду вспоминать её, зная, что не достиг максимума. У меня были шансы бороться за титул, но в данной серии гонок исход зависит от множества факторов".

Гонщик подчеркнул, что успех во многом зависит от того, насколько хорошо адаптирована машина для пилота. "Фактически, это автомобиль определяет, кто будет финишировать на первых, пятых или десятых позициях. Другими словами, удача должна быть на вашей стороне, чтобы вы оказались за рулём лучшего болида", - пояснил Квят.

Он также добавил: "Для победы нужно многое делать правильно, но важно, чтобы обстоятельства складывались в вашу пользу. Я осознаю свой потенциал, и на конкурентоспособном автомобиле я бы, вероятно, мог бороться за титул. Я предпочитаю не делать громких заявлений, но я уверен, что в такой ситуации мог бы показать себя на высоте".

Даниил Квят вспомнил о своем времени в Red Bull, отметив, что у Макса Ферстаппена и Себастьяна Феттеля были более благоприятные условия для выступлений в этой команде, чем у него. "Как я уже упоминал, все зависит от обстоятельств. И я не очень доволен, как они сложились именно в моем случае", - подытожил гонщик.