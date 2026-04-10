Даниил Квят показал свой шлем для выступлений в серии Super GT

В предстоящие выходные Даниил Квят впервые примет участие в японском чемпионате Super GT, выступая в классе GT300. Российскому гонщику предстоит сесть за руль Lamborghini Huracán GT3 Evo 2, который подготовила команда JLOC. Вместе с Квятом за этот коллектив выступают ещё пять японских пилотов.

Накануне старта сезона Квят представил шлем с новым дизайном, выполненным в стиле традиционного японского искусства. Интересно, что оформление для шлема было выбрано посредством конкурса, итоги которого Даниил объявил сегодня.

«Я рад наконец-то представить вариант оформления шлема, в котором буду выступать в Японии в серии Super GT, победивший на этом конкурсе, – сообщил Квят на своих страницах в социальных сетях. – Поздравления победителю! Лукас Керстен, отправляя на конкурс свой проект, написал, что в его основе – Кинцуги, японское искусство реставрации керамических изделий с использованием золота.»



Организаторы поинтересовались у Лукаса Керстена, что стало источником его вдохновения при создании дизайна. Он пояснил: «Основная идея была в том, чтобы уйти от привычных шаблонов и создать что-то такое, что имело бы отношение к искусству. Я в основном сосредоточился на традиционной японской культуре, искусстве и природе. Очень приятно, что именно меня выбрали победителем».

Даниил выразил благодарность всем участникам конкурса, а также итальянской компании Daniel Design, которая реализовала идею Керстена на основе его художественных эскизов.

Чемпионат Super GT включает восемь этапов. Открытие сезона состоится 11-12 апреля на трассе Okayama International Circuit. Семь гонок из восьми пройдут на японских автодромах, а третий этап примет в июне малайзийский Сепанг.