Даниил Квят примет вызов от беспилотного автомобиля

В прошлом году в столице ОАЭ, в городе Абу-Даби, было оглашено о запуске уникальной гоночной серии под названием Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL). Главная идея этой лиги заключается в том, что на трассе соперничают беспилотные автомобили, управляемые искусственным интеллектом.

В апреле 2024 года на известной трассе Яс-Марина состоялась первая гонка A2RL, которая показала, что инженерам предстоит проделать ещё значительную работу для того, чтобы лига превратилась в полноценное соревнование. Были случаи, когда машины просто останавливались на прямой дороге или неожиданно сворачивали с трассы, направляясь к барьеру.

С тех пор организаторы усердно трудились, и в настоящее время они готовы представить следующий этап соревнований. На этот раз забеги пройдут на легендарной трассе Сузука в Японии в ноябре, в рамках завершающего этапа сезона чемпионата Super Formula.

И в этот раз гонка не ограничится поединком между машинами с искусственным интеллектом - за руль одного из гоночных болидов SF23 Dallara сядет российский пилот Даниил Квят. Это событие обещает быть захватывающим.

Стефан Тимпано, исполнительный директор A2RL, поделился своим мнением: «Мы рады организовать захватывающее мероприятие на исторической японской трассе. Состязание между человеком и машиной станет настоящим испытанием для технологии искусственного интеллекта, особенно когда противостоит опытному гонщику, такому как Даниил Квят, который прекрасно знаком с трассой. Я уверен, что зрителей ждет захватывающее шоу в мире беспилотных гонок».