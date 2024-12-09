Даниэль Хункаделл: "Являюсь пилотом симулятора Aston Martin"

В связи с последними событиями в мире автоспорта, в Aston Martin появились новые лица. Испанский пилот Даниэль Хункаделла подписал контракт с командой и теперь занимает позицию пилота симулятора. Его участие на Гран При Абу-Даби уже принесло плоды - тестирование различных решений в технологическом кампусе Aston Martin.

Руководитель команды, Майк Крак, поделился комментарием по поводу этого события. Он отметил, что работа пилота симулятора играет важную роль в развитии машины и успехе на гоночных трассах. Крак выразил уверенность в том, что опыт Хункаделлы будет значимым для команды.

Сам Даниэль Хункаделла также высказал свои эмоции относительно нового этапа в карьере. «Я счастлив присоединиться к Aston Martin в качестве пилота симулятора. Уверен, что смогу внести свой вклад в успех команды», - отметил испанский спортсмен.