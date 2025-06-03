Daewoo Matiz стал настоящим пикапом благодаря уральскому мастеру, который распилил его пополам и избавил от лишнего

Превращение малолитражного автомобиля в внедорожник - непростая задача. Малолитражки не предназначены для бездорожья, их приходится серьезно модернизировать.

Это включает в себя изменения в подвеске, установку более сильных шин, улучшение системы охлаждения и другие технические доработки. Это требует не только денежных вложений, но и глубоких знаний в области автомобилестроения.

В России несколько мастеров, способных выполнить подобные трансформации. Например, Евгений Михалев, родом из Свердловской области, решил превратить аварийный Matiz в внедорожник, который сможет проходить по сложной местности.

По информации NDnews.ru, житель Горного Щита сначала планировал разобрать машину на запчасти, но затем передумал и принялся за восстановление поврежденного автомобиля. По его словам, сначала он разрезал Matiz пополам, убрав все лишнее.

"Я перенёс бензобак в заднюю часть машины, установил спойлер, поменял подвеску, и в итоге получил практически внедорожник", - поделился уралец, добавив, что его машина теперь способна передвигаться "по полям".

Ранее было объявлено, что компания Mitsubishi проводит конкурс тюнинга для своего пикапа L200.

Источник: Фото: Кадр из видео NDnews.ru