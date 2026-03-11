В новом выпуске Auto Express представлен универсал Dacia за £22 000

На этой неделе в свежем выпуске Auto Express представлен новый Dacia Striker, который выходит на рынок в кузове универсал с бензиновым и гибридным двигателями. Ожидается, что стоимость новинки составит всего 22 000 фунтов стерлингов, а старт продаж намечен на конец текущего года.

Журнал также публикует эксклюзивное изображение обновленного Mercedes A-Class, раскрывающее возможный дизайн популярного хэтчбека при его возвращении на рынок.

Кроме того, фотошпионы заметили на тестах «горячую» версию Vauxhall Corsa GSE, а также стали известны подробности о модернизированной модели Cupra Born.

В разделе тест-драйвов журналисты Auto Express делятся первыми впечатлениями от поездки на пассажирском месте в новом Volvo EX60, а также проводят испытания обновленного Mazda CX-5 и BMW iX3 M Sport.

К тому же, в этом номере читателей ждет сравнительный тест минивэнов: абсолютно новый Kia PV5 сразится с Vauxhall Vivaro.

