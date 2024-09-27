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Dacia Sandero остался лидером продаж в Европе в августе

Компактный хэтчбек Dacia Sandero завоевал звание самого востребованного автомобиля на рынке Европы по итогам августа 2024 года, свидетельствуют данные аналитической компании JATO Dynamics. Этот успех последовал за победой модели в предыдущем месяце.
РедакцияР
Редакция
27.09.2024, 08:01·2 мин
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Фото: Autostat.ru

Компактный хэтчбек Dacia Sandero завоевал звание самого востребованного автомобиля на рынке Европы по итогам августа 2024 года, свидетельствуют данные аналитической компании JATO Dynamics. Этот успех последовал за победой модели в предыдущем месяце.

Согласно отчету JATO Dynamics, продажи Dacia Sandero в Европе за последний летний месяц достигли отметки в 15 653 автомобиля, что на 9% превышает результаты августа прошлого года. На втором месте оказался электромобиль Tesla Model Y, продажи которого снизились на 38%, составив 13 410 единиц. Бронзовый призер - Toyota Yaris Cross с результатом в 13 201 проданную машину (+24%). Volkswagen T-Roc занял четвертую позицию, с общим числом продаж в 12 853 единицы (-15%). Renault Clio завершил топ-5 лидеров, разошедшись в количестве 12 180 экземпляров (-5%).

В список десяти самых популярных моделей в Европе за август также вошли Dacia Duster (11 655 шт.; +10%), Peugeot 208 (10 778 шт.; -32%), Volkswagen Polo (10 508 шт.; +26%), Toyota Yaris (10 294 шт.; -7%) и Kia Sportage (10 153 шт.; +11%). Продажи остальных автомобилей оказались ниже отметки в 10 тысяч единиц.

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Продажи (245)Авторынок европы (18)Автомобильные рынки (22)Мировой авторынок (21)Модели-лидеры (44)Dacia (11)Топ-10 (17)Европа (4)

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