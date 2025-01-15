Dacia Bigster станет первым PHEV бренда... но не сразу

Автомобильная компания Dacia планирует активно внедрять гибридные силовые установки до 2025 года и в дальнейшем, заявил генеральный директор Дени Ле Во, подтвердив, что технологии будут "всё более и более развиваться в будущем" – включая возможность установки гибридной силовой установки (PHEV) для флагманского внедорожника Bigster.

В эксклюзивном интервью Ле Во рассказал Auto Express, что его команда будет продолжать использовать все доступные им ресурсы, настаивая на том, что у материнской компании Renault есть "все решения" – от внутреннего сгорания, до гибридных, подключаемых гибридных и полностью электрических двигателей.

“Мы используем активы, разработанные группой [Renault],” – сказал Ле Во. “Мы возвращаем их и делаем свой суп из остатков. Мы хорошо зарабатываем на этом для нас, для клиентов и управляем, в целом, выбросами CO2 группы.”

Ле Во сообщил, что 1,0-литровый турбированный двигатель TCe (как в Jogger и Duster) и даже 1,6-литровый гибрид HEV слишком малы для Bigster. Поэтому Dacia использует новый 1,8-литровый гибридный двигатель в своем флагманском внедорожнике – двигатель, созданный из так называемого совместного предприятия «Horse», образованного в 2024 году Renault и Geely для разработки новых электрифицированных силовых установок.

Мы спросили Ле Во, есть ли возможность для группы Renault, Dacia или Horse разработать подключаемую гибридную силовую установку для Bigster, и он ответил: “У нас есть подключаемые гибриды в компании. PHEV присутствует в панораме, но, возможно, не завтра утром.”

Таким образом, хотя установка подключаемого гибрида возможна – и, вероятно, вероятна – ее внедрение не кажется неминуемым. В 2022 году автомобили Dacia занимали значительные 7,6 процента европейского розничного рынка, и поскольку у частных клиентов доступно так мало финансовых стимулов, кажется, что у Ле Во нет причин торопиться с PHEV – по крайней мере, пока он может объединить ассортимент электромобилей Renault и соответствовать необходимым стандартам ZEV (нулевые выбросы).