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Dacia Bigster станет первым PHEV бренда... но не сразу

Dacia планирует выпускать гибридные силовые установки, включая возможный PHEV для флагманского Bigster SUV, подтвердил гендиректор Дени ЛеВо. ЛеВо заявил, что Dacia использует все имеющиеся решения для управления выбросами СО2. Новый 1.8-литровый гибридный двигатель будет установлен в Bigster.
РедакцияР
Редакция
15.01.2025, 15:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Автомобильная компания Dacia планирует активно внедрять гибридные силовые установки до 2025 года и в дальнейшем, заявил генеральный директор Дени Ле Во, подтвердив, что технологии будут "всё более и более развиваться в будущем" – включая возможность установки гибридной силовой установки (PHEV) для флагманского внедорожника Bigster.

В эксклюзивном интервью Ле Во рассказал Auto Express, что его команда будет продолжать использовать все доступные им ресурсы, настаивая на том, что у материнской компании Renault есть "все решения" – от внутреннего сгорания, до гибридных, подключаемых гибридных и полностью электрических двигателей.

“Мы используем активы, разработанные группой [Renault],” – сказал Ле Во. “Мы возвращаем их и делаем свой суп из остатков. Мы хорошо зарабатываем на этом для нас, для клиентов и управляем, в целом, выбросами CO2 группы.”

Ле Во сообщил, что 1,0-литровый турбированный двигатель TCe (как в Jogger и Duster) и даже 1,6-литровый гибрид HEV слишком малы для Bigster. Поэтому Dacia использует новый 1,8-литровый гибридный двигатель в своем флагманском внедорожнике – двигатель, созданный из так называемого совместного предприятия «Horse», образованного в 2024 году Renault и Geely для разработки новых электрифицированных силовых установок.

Мы спросили Ле Во, есть ли возможность для группы Renault, Dacia или Horse разработать подключаемую гибридную силовую установку для Bigster, и он ответил: “У нас есть подключаемые гибриды в компании. PHEV присутствует в панораме, но, возможно, не завтра утром.”

Таким образом, хотя установка подключаемого гибрида возможна – и, вероятно, вероятна – ее внедрение не кажется неминуемым. В 2022 году автомобили Dacia занимали значительные 7,6 процента европейского розничного рынка, и поскольку у частных клиентов доступно так мало финансовых стимулов, кажется, что у Ле Во нет причин торопиться с PHEV – по крайней мере, пока он может объединить ассортимент электромобилей Renault и соответствовать необходимым стандартам ZEV (нулевые выбросы).

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