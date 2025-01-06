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Сравнение Cybertruck и Jaguar: каким будет их потомок, если их соединить

Кроссовер Jaguar Cybertruck: фантазия художников или будущее автопрома? Узнайте, что получится от скрещивания этих двух автомобилей и как на это реагируют производители.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.01.2025, 18:13·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Концепт-художники продолжают радовать публику новыми идеями, вдохновленными автомобилями последних лет. Одним из интереснейших творений стала смесь Cybertruck и Jaguar – творение студии Studio Enemy, получившее название Jaguar Cybertruck. Представленная модель – всего лишь фантазия дизайнеров, не имеющая отношения к реальности и автопрому.

Изучив проект внимательно, можно заметить, что основу концепции составила эстетика электрического пикапа Cybertruck, измененная до размеров обычного седана с двумя дверями. Передняя и задняя части автомобиля заимствованы у новой модели Jaguar Type 00.

Фото: Carsweek.ru

Художники сконцентрировались на передних фарах и растрированной решетке с горизонтальными линиями от Jaguar. Заднее стекло однозначно ассоциируется с тесловским стилем. Предполагается, что сердцем этого виртуального автомобиля будет электрическая силовая установка.

Фото: Carsweek.ru

Ребрендинг Jaguar

В прошлом году компания Jaguar не только представила новый дизайн автомобилей, но и обновила свой логотип. Известная кошка исчезла из привычного лого, но продолжила отражаться в фирменном стиле. Эти изменения вызвали активные обсуждения среди поклонников марки.

Новый облик Jaguar вызвал громкие отклики среди поклонников британского бренда и среди других автопроизводителей. Например, Илон Маск из Tesla не остался равнодушным к новому стилю и даже оставил на сайте компании шутливый комментарий о продаже автомобилей.

Интрига привлекла большое внимание. В ответ на это представители Jaguar пригласили Маска на презентацию новых моделей в Майами. 2 декабря миру были представлены новинки, вызвавшие жаркие споры среди экспертов и фанатов. Ведомо ли, что представители Tesla присутствовали на мероприятии, неизвестно, однако сам Илон Маск приглашения не воспринял.

Что касается дизайна Tesla Cybertruck, его презентация в свое время вызвала смешанные реакции. Внешность автомобиля оценили как экстравагантную, также критикуя качество сборки и внутреннюю отделку.

Фото: Studio Enemy.

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