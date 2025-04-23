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Новейший AUDI E5 Sportback: универсал на 776 л.с. с запасом хода 480 миль, который не покорит Великобританию

Ауди E5 Sportback: новый электромобиль с 776 л.с. и 478 миль запаса хода, разработанный для китайского рынка без традиционного логотипа Audi. Обещает быструю зарядку и 3,4 секунды до 100 км/ч.
РедакцияР
Редакция
23.04.2025, 15:11·2 мин
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Фото: autoexpress

Представляем вам совершенно новый AUDI E5 Sportback: полностью электрический универсал с внушительной мощностью в 776 лошадиных сил и запасом хода в 478 миль. Однако автомобиль был создан исключительно для продажи в Китае, как первый продукт нового совместного предприятия между Audi и китайским производителем SAIC, стоящим за возрождением MG – и, что удивительно, машина будет продаваться под суббрендом AUDI.

Новое предприятие будет разрабатывать и производить модели специально для китайского рынка, и их автомобили не будут иметь традиционного четырехкольцевого логотипа Audi. Вместо этого Sportback E5 и другие модели будут просто демонстрировать большие буквы AUDI.

В основе Sportback E5 лежит совершенно новая специализированная архитектура электромобилей, Advanced Digitised Platform (ADP), разработанная между двумя партнерами. Он оснащен 800-вольтовой электрической системой для сверхбыстрой зарядки, которая, по заявлению AUDI, позволяет добавить 230 миль запаса хода всего за 10 минут.

Фото: autoexpress

Автомобиль Sportback E5 будет предлагаться с выбором заднего привода, одномоторной и полноприводной системой с двумя двигателями, наиболее мощная из них позволит разогнаться до 62 миль в час за 3,4 секунды. Эта модель также оснащена адаптивной пневматической подвеской с "Непрерывным контролем демпфирования", надстройка которой была выполнена командой Audi в Германии.

Спортбек выглядит идентично концепту AUDI E, представленному в ноябре 2024 года, и предлагает более минималистичную интерпретацию европейского дизайна Audi, переделывая некоторые характерные стилистические черты, чтобы удовлетворить вкусы китайских покупателей.

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