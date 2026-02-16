Концепт Cupra DarkRebel по-прежнему остаётся «мечтой-символом»

Будущее концепт-кара Cupra DarkRebel оказалось под вопросом после ухода предыдущего генерального директора Cupra, Уэйна Гриффитса, в прошлом году. Однако проект получил шанс на продолжение: нынешний глава компании, Маркус Хаупт, выразил заинтересованность в запуске DarkRebel в серийное производство.

Впервые прототип DarkRebel был представлен широкой публике на автосалоне в Мюнхене в 2023 году. Пример другого автомобиля марки, Tavascan, который поступил в производство спустя четыре года после своего дебюта в виде концепта, показывает, что Cupra предпочитает не торопиться с реализацией подобных проектов.

В интервью Auto Express Маркус Хаупт подчеркнул, что вероятность выпуска DarkRebel по-прежнему существует и этот автомобиль может стать флагманом бренда. По его словам, для Cupra появление такой модели на дорогах – давняя мечта, и компания продолжит рассматривать этот вариант, работая над позиционированием марки. Хаупт отметил: "Это красивая мечта".

Маркус Хаупт также обозначил важное условие для запуска DarkRebel в серийное производство. По его мнению, крайне важно, чтобы серийная версия автомобиля внешне полностью соответствовала концепт-кару. Тем не менее, Хаупт признал, что иногда концепт-кары создаются для формирования имиджа бренда, и отметил, что DarkRebel и другой прототип – Tindaya – успешно справились с этой задачей. По словам главы Cupra, в будущем можно будет убедиться в его искренности относительно дальнейших планов компании.