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Цунода: Всякая вздорня в Вегасе – это приключение

Японский гонщик Юки Цунода, выступающий за команду Visa RB, продемонстрировал отличные результаты в квалификации в Лас-Вегасе и сегодня стартует с седьмой позиции.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.11.2024, 08:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Японский гонщик Юки Цунода, выступающий за команду Visa RB, продемонстрировал отличные результаты в квалификации в Лас-Вегасе и сегодня стартует с седьмой позиции. Он заявил, что целится опередить Пьера Гасли, чтобы помочь команде в борьбе за шестое место в общекомандном зачёте.

«Всё, что происходит в Лас-Вегасе, - поделился Цунода, - для меня как приключение. На тренировках мы начинали с конца второй десятки, но постепенно улучшались сессию за сессией. Честно говоря, я даже не рассчитывал пробиться в финал квалификации».

Гонщик также отметил, что хорошее настроение в команде после успешной квалификации. «Это важное достижение, которое нас радует. У меня боевой настрой перед гонкой, и мы надеемся финишировать впереди Alpine и Haas», - добавил Цунода.

Он выразил надежду на то, что смогут превзойти Пьера Гасли, стартующего с третьей позиции. «Пару дней назад мы вместе пели в караоке-баре, и, кажется, это принесло ему удачу! Но учитывая наше положение в общекомандном зачёте, нам важно опередить его. Гонка обещает быть сложной, посмотрим, что из этого выйдет», - заключил гонщик.

Источник

Юки Цунода (63)

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