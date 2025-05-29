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Разгадка Цуноды: "Со временем я пойму особенности машины Red Bull"

Юки Цунода остаётся оптимистом, несмотря на результаты Red Bull Racing. Японский гонщик видит прогресс и постепенно улучшает понимание машины. В Монако было сложно, но скорость есть.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.05.2025, 17:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Юки Цунода провёл шесть гонок за команду Red Bull Racing. Пока результаты японского пилота отстают от результатов его напарника Макса Ферстаппена, однако Цунода остаётся оптимистом. На этапе в Барселоне Юки подчеркнул, что постепенно понимает особенности болида всё лучше и лучше.

«Я сохраняю спокойствие, потому что замечаю прогресс во всех областях. Продолжаю погружаться в особенности машины и постепенно понимаю их всё глубже. Сложнее всего догнать те последние тысячные доли секунды. Когда условия дороги меняются, необходимо корректировать настройки и предвидеть реакцию болида. Новый автомобиль требует реального опыта, чтобы понимать его поведение».

«За четыре года в команде Racing Bulls я улучшил свои навыки адаптации к изменениям и реакцию на них. Думаю, что с течением времени я добьюсь такого же понимания в Red Bull. Можно сказать, что у меня нет сомнений в себе или в своих способностях. Просто медленно привыкаю к новому автомобилю, и когда-нибудь всё встанет на свои места».

«Монако было неплохим для меня до квалификации, но красные флаги помешали выполнить план. Уверен, что мог показать лучшее время на круге, поэтому квалификация оказалась непростой. Но на тренировках показал хороший темп, возможно, лучший за все годы выступлений».

«Что касается выступлений Red Bull в Барселоне, мне сказали, что Макс Ферстаппен побеждал здесь четыре раза, это хорошая информация. Но я буду сосредотачиваться на своих задачах, а не на успехах Макса».

Источник

Юки Цунода (101)Red Bull Racing (425)

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