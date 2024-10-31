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Цунода: "Я готов стать напарником Ферстаппена"

На прошедшей пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу гонщик Формулы 1 Юки Цунода подтвердил своё желание стать партнером Макса Ферстаппена в команде Red Bull Racing.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 21:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

На прошедшей пресс-конференции в бразильском Сан-Паулу гонщик Формулы 1 Юки Цунода подтвердил своё желание стать партнером Макса Ферстаппена в команде Red Bull Racing.

«Да, полагаю, я готов присоединиться к Red Bull Racing, это точно, - заявил Юки Цунода. - На данный момент Макс - один из лучших гонщиков в чемпионате, и всегда мечтал быть его напарником. Он настоящий профессионал, и я хочу учиться у него».

«Сейчас моя цель - нацелиться на свою работу, хотя иногда не удаётся достичь поставленных целей. Посмотрим, как всё будет развиваться в будущем» - отметил гонщик.

«У меня не всегда складывается удачно, но в карьере бывают разные моменты. Я стараюсь не дать неудачам повлиять на меня слишком сильно, уделяю максимум внимания работе на трассе и надеюсь на удачу».

«Хоть результаты на гонках пока не такие, как хотелось бы, каждый новый уик-энд открывает новые возможности. Мы фокусируемся на подготовке к квалификации и надеемся превзойти Haas» - добавил он.

«В этом уик-энде нужно использовать каждый шанс. В Мехико моя квалификация не удалась, и я виноват в этом (помним, что прошлой субботой он разбил машину). Но мы рассчитываем на улучшение результатов в следующих гонках - по крайней мере, постараемся не уступить Haas».

Источник

Юки Цунода (58)

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