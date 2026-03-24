Цунода не теряет надежды на возвращение в Формулу-1

В 2026 году Юки Цунода временно прекратил участие в гонках Формулы 1. Теперь он занимает роль резервного пилота в командах Red Bull и Racing Bulls. Его место в основном составе занял Айзек Хаджар, которого называют одним из самых перспективных молодых гонщиков.

Карьера 25-летнего японского пилота развивалась необычным образом. Десять лет назад Цунода был принят в молодежную программу Honda. Он становился чемпионом национальных молодежных серий, а в 2019 году с поддержкой Honda перешел в структуру Red Bull. Затем два сезона провёл в чемпионатах Ф3 и Ф2.

В 2021 году Юки дебютировал в Формуле 1 за команду AlphaTauri, быстро став заметной фигурой в паддоке. За четыре года выступлений за этот коллектив из Фаэнцы он успел поработать с разными напарниками и руководителями, а команда сменила название на Racing Bulls. Цунода продолжал показывать переменные результаты и начал в прежнем статусе прошлый сезон.

Однако спустя несколько гонок ему выдался шанс: Цуноду перевели в Red Bull Racing — возможность, к которой пилот давно стремился. Это произошло после того, как Лиам Лоусон покинул основной состав, не оправдав ожиданий руководства. Однако Юки, несмотря на полученное повышение, не смог убедительно проявить себя на фоне Макса Ферстаппена.

Тем не менее, Цунода оставался в Red Bull до конца сезона, после чего был переведен на позицию резервного пилота. По его собственному признанию, он очень хочет вернуться в гонки.

В интервью официальному сайту чемпионата Юки рассказал: «Всё, что происходило в прошлом году начиная с Гран При Японии, однозначно стало самым трудным периодом в моей карьере и в жизни вообще. В то же самое время я многое понял о себе самом, через многое прошёл. Думаю, как личность я стал намного более зрелым…»

Японский гонщик отметил, что после каждого Гран При остро ощущал усталость, а прошлый сезон стал для него эмоционально особенно тяжелым. Поняв, что не может справиться сам, Цунода обратился за помощью, чтобы вернуться к стабильному состоянию и разобраться в себе. По его словам, благодаря этим испытаниям он многое понял о собственном характере.

Сейчас, несмотря на отсутствие выступлений, Юки поддерживает отличную физическую форму и готов быть готовым к любому развитию событий: «На самом деле я очень активно готовился и к этому сезону. Вероятно, сейчас я в самой лучшей физической форме за все годы жизни, она даже лучше, чем в прошлом году. Иногда мне кажется странным, зачем так интенсивно тренироваться, ведь я знаю, что не участвую в гонках. Но произойти может всё, что угодно – команда говорит то же самое».

Он подчеркивает, что сохраняет настрой на возможное возвращение и считает важным не только оставаться рядом с Red Bull, но и появляться в паддоке Формулы 1. Цунода уверен: в случае необходимости он будет готов сесть за руль и бороться за результат.

Пилот отмечает, что пока не рассматривает альтернативные серии и сохраняет заинтересованность именно в Формуле 1. Сейчас его задача — использовать каждый день с максимальной пользой и заботиться о своем психологическом состоянии. В отсутствие гонок у него появилось время заняться собой и обрести внутреннюю гармонию.