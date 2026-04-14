Муниципалитеты могут лишиться финансирования на ремонт ям, если не выполнят эти условия…

Местные советы Великобритании теперь обязаны подтверждать, что все выделенные им средства на ремонт дорог действительно расходуются на обновление уличной сети и устранение ям. В противном случае они могут лишиться части финансирования. Данная мера входит в перечень новых правил, которые правительство внедряет для восстановления дорожной инфраструктуры страны.

В 2026 году местные органы власти получат распределение примерно £1,6 миллиарда на обслуживание дорог. Однако около трети этой суммы, обозначенной как «стимулирующий элемент», может быть изъята, если совет не выполнит требования, установленные правительством. Для получения 50 процентов этого стимулирующего финансирования необходимо ежегодно публиковать отчет о прозрачности, чтобы жители могли видеть, как именно и насколько эффективно расходуются средства.

Еще 25 процентов стимулов будут доступны в случае, если все соответствующие ресурсы будут зарезервированы исключительно для дорожных работ. Глава отдела политики RAC Саймон Уильямс отметил: «Гарантия того, что деньги, выделяемые советам на улучшение дорог, действительно тратятся по назначению, крайне важна. Водители наверняка поддержат такую инициативу правительства».

Для получения оставшихся средств советам потребуется представить долгосрочные планы по профилактическому ремонту, а также продемонстрировать внедрение новых методов обслуживания, например, обучающие курсы для персонала дорожных служб или участие в специализированных испытаниях. За каждое из этих условий предусмотрено по 12,5 процента стимулирующего финансирования.

Министр по вопросам дорог и автобусов Саймон Лайтвуд заявил: «Водители заслуживают ровных и безопасных дорог, и мы следим, чтобы каждая потраченная фунтовая стерлинга шла непосредственно на их ремонт, а не на другие нужды».

«Мы однозначно дали понять: советы, не выполняющие свои обязательства по содержанию дорог, могут потерять до трети выделенных средств» — подчеркнул министр.

Все эти изменения являются частью новой многоуровневой стратегии финансирования дорожного ремонта на местах. Ожидается, что к 2029/30 финансовому году местные советы будут получать около £2 миллиардов ежегодно на восстановление и поддержание подведомственных дорог.

Планы по финансированию получили положительную оценку от Асфальтового промышленного альянса. В то же время, председатель организации Дэвид Джайлс предостерег: «Это не универсальное решение, которое позволит инженерам полностью реализовать все необходимые программы профилактического и капитального ремонта для предотвращения образования ям».