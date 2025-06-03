Молчание убийца беседы: половина водителей признают, что маленький разговор становится серьезным отвлечением

Почти половина водителей признают, что разговор за рулем вызывал у них ошибки, приводящие к авариям. Внутренние отвлечения, такие как этот, стали причиной целых 940 дорожных происшествий в 2023 году.

По данным опроса, проведенного РАС, 63 процента водителей признали, что как внутренние, так и внешние отвлечения привели их к ошибкам за рулем. Почти половина (43 процента) утверждают, что даже разговор с пассажиром приводил к ошибкам.

Неудивительно, что внутренние отвлечения в машине указаны как один из факторов в пяти процентах аварий. Они также привели к 940 пострадавшим на дорогах (шесть процентов от общего числа) в 2023 году, включая 81 смерть.

С учетом всего этого, возможно, вас удивит узнать, что только 18 процентов водителей считают разговор за рулем потенциальным отвлечением. В то время как 48 процентов респондентов указали использование мобильного телефона как потенциальное отвлечение, это упоминается как влиятельный элемент лишь в двух процентах случаев и пострадавших.

Тем не менее, любые отвлечения, будь то разговор с пассажиром или по телефону, могут быть крайне опасными. Представитель по безопасности в РАС, Род Деннис, подчеркнул, что хотя "вождение для многих из нас - это привычное дело, наше исследование показывает, что действия, которые мы делаем механически за рулем, имеют гораздо больший потенциал вызвать ошибки, чем мы можем себе представить.

“Вождение по-прежнему требует очень больших умственных усилий”, - сказал он, - “особенно потому, что нам нужно реагировать на происходящее впереди в доли секунды, поэтому важно делать все возможное, чтобы оставаться бдительными и минимизировать отвлечения”.

Все это произошло после недавнего расследования Auto Express о потенциально отвлекающем характере сенсорных экранов в машине. Хотя только около трети (30 процентов) респондентов РАС считают, что настройка управления в автомобиле может быть проблемой, это то, что эксперты по безопасности Euro NCAP считают актуальной проблемой.

С началом следующего года тесты NCAP начнут давать дополнительные баллы производителям, предоставляющим физические элементы управления для часто используемых функций, с цифровыми кокпитами, скорее всего, получат более низкие оценки безопасности.