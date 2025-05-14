Спорный Jaguar GT привлекает покупателей без предварительного просмотра

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Несмотря на споры вокруг нового направления компании, Jaguar заявляет, что более 32 000 человек проявили интерес к его новому электрическому четырехдверному GT, прежде чем они увидели готовую машину.

Революционный Jaguar Type 00, представленный в конце прошлого года, дает представление о новом дизайне и философии британского бренда. В настоящее время он находится в мировом туре, чтобы продолжать вызывать восторг по поводу возрождения бренда как чисто электрического производителя роскошных автомобилей, которое начнется с этого амбициозного, но все еще безымянного четырехдверного GT.

Генеральный директор JLR Адриан Марделл подтвердил журналу Auto Express, что концептуальная модель автомобиля - предположительно, очень близкая к производственной модели - будет представлена до конца года, перед тем как дорожно-готовая версия, стоимостью около £130 000, наконец, появится на дорогах в 2026 году.

Дизайн четырехдверного GT от Jaguar

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Предстоящий Jaguar GT был провозглашен компанией одной из самых амбициозных моделей в ее долгой истории, и эти изображения, сделанные нашими шпионскими фотографами, предоставляют больше подсказок о том, что именно мы можем ожидать.

В отличие от тщательно подобранных фотографий прототипа, выпущенных Jaguar в прошлом году, эти снимки дают ясное представление о дерзких пропорциях нового автомобиля. Хотя Jaguar и замаскирован толстым слоем камуфляжа, его колоссальная ширина сразу бросается в глаза.