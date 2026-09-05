Уверенность — добродетель, которой так не хватает всему автомобильному рынку

В последнее время автомобильному рынку больше всего не хватает уверенности. Покупатели не понимают, какую машину выбрать и стоит ли вообще что-либо приобретать. Производители автомобилей не могут предсказать, с каким законодательным, экономическим или геополитическим кризисом столкнутся следующим. Немного уверенности и даже оптимизма пошли бы всем на пользу.

Если смотреть вдаль или читать потрёпанную газету, которую по дороге гонит холодный северный ветер, может показаться, что впереди почти нет передышки.

На прошлой неделе цены на топливо вновь резко выросли: Америка укрепила свои позиции у Ормузского пролива, оказавшись без весла. Затем Volkswagen Group подтвердила план, о котором мы сообщали в июле: сократить 100,000 рабочих мест и вдвое уменьшить модельный ряд, чтобы снизить расходы.

Казалось, немецкий гигант эффективнее некоторых конкурентов управлял своим многобрендовым портфелем. Однако рыночные силы и заметные ошибки при создании ряда моделей в спешке с переходом на электромобили, по всей видимости, сказались на компании.

С уверенностью можно сказать одно: восстановление рынка, похоже, уже началось. Cupra Raval и ID. Polo действительно являются выдающимися небольшими электромобилями и, не меньше, задают стандарты в этом классе. Новый Audi A2, в свою очередь, судя по всему, сохранил новаторский дух оригинальной модели.