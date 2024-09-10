Беспокойство: к 2050 году 25 процентов стальных мостов в США могут обрушиться

Экстремальная жара и непогода наносят ущерб старым мостам в США. По данным исследования, четверть стальных мостов могут обрушиться в течение следующих 25 лет. Ремонт и строительство новых мостов включают в себя обновленные дизайны для лучшей устойчивости к изменениям климата.

Сколько мостов вы пересекаете по пути на работу ежедневно? Если вы живете в Соединенных Штатах, то, согласно новому отчету от The New York Times, четверть из них могут обрушиться в течение следующих 25 лет. Это, если не ускорить ремонт инфраструктуры национальных шоссе—быстро.

Этот поразительный статистический показатель является результатом нескольких проведенных в последние годы исследований. Основное внимание уделяется стальным мостам, многие из которых были построены более 50 лет назад и подвержены воздействию экстремальной погоды. Сильные дожди могут смыть фундаменты, но настоящим виновником является температура—высокие температуры заставляют сталь расширяться, причиняя беду стыкам и повреждая бетон. Учитывая, что 2023 год был самым жарким за всю историю наблюдений с 1850 года, опасения вполне оправданы.

"У нас кризис с мостами, который прямо связан с экстремальными погодными явлениями,"—рассказал Пол Чиновски The New York Times. Он является профессором гражданского инженерного дела в Университете Колорадо в Боулдере, занимается исследованиями изменения климата и его воздействия на инфраструктуру. Он отмечает, что эти старые мосты не были разработаны с учетом экстремальных колебаний температуры.

"Это не те вещи, которые могли бы произойти в нормальных климатических условиях. Это не те вещи, которые мы когда-либо видели с такой скоростью."

В поддержку этих утверждений отчет рассматривает штат Вермонт, где, только за последние два года, говорится, что 100 мостов были повреждены из-за жары и сильных дождей. При реконструкции мостов не просто заменяются новые детали старыми. Мосты перерабатываются с укрепленными фундаментами и более прочными материалами, чтобы лучше справляться с изменениями погоды.

В 2021 году был принят закон об инфраструктуре на сумму 110 миллиардов долларов для финансирования ремонта дорог и мостов. Кроме того, 7,3 миллиарда долларов были выделены штатам на обновление инфраструктуры, специально учитывая воздействие изменения климата. Вопрос сейчас в том, сможет ли необходимая работа быть выполнена до того, как мы столкнемся с массовыми отказами.