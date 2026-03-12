«Масштабное» обновление BMW 7 Series 2026 года анонсировано перед апрельской премьерой

BMW готовит масштабное обновление для своих флагманских моделей 7 Series и i7. Об этом заявил генеральный директор компании Оливер Ципсе, подчеркнув, что грядущие изменения будут «всеобъемлющими». Премьера обновлённого седана состоится в конце апреля на автосалоне в Пекине. Выход модели на конвейер намечен на третий квартал текущего года.

Одним из главных новшеств BMW 7 Series станет внедрение технологий поколения Neue Klasse. Ожидается, что это приведёт к серьёзной трансформации электронных систем автомобиля, причём как в версиях с ДВС, так и в полностью электрических модификациях. Кроме того, производитель готовит полностью новый интерьер. В салоне, предположительно, появится панорамная система управления iDrive и сенсорные экраны нового поколения.

Внешние изменения также займут важное место в обновлении, что подтвердил недавно опубликованный тизер, представленный во время оглашения финансовых результатов BMW. На изображении можно рассмотреть более тонкие и широкие верхние дневные ходовые огни, а также полностью раздельные и подсвечиваемые по всему контуру фирменные «ноздри». Всё это станет частью обновлённого, более лаконичного и современного фирменного стиля компании.

Что касается технической части, модернизация силовых агрегатов пока не раскрывается подробно. Однако есть предположения, что небольшие изменения коснутся гибридных установок с возможностью подзарядки. Они будут реализованы на базе новых технологий из программы Neue Klasse, что должно положительно сказаться на управляемости и эффективности автомобиля. Наиболее масштабные технические усовершенствования ожидают полностью электрическую версию i7. Ключевые инновации, уже применённые на новом iX3, вскоре появятся и здесь. В частности, речь идёт о более эффективных аккумуляторах и электромоторах, что позволит увеличить запас хода и улучшить динамику модели.