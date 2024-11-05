"Цолов больше не будет тренером команды Alpine"

Семнадцатилетний гонщик из Болгарии, Никола Цолов, объявил в своих социальных сетях, что он больше не является частью молодежной академии команды Alpine.

«Хочу выразить благодарность академии Alpine за три успешных года совместной работы. Мы добились доминирования в Формуле 4 и продолжили наш путь в Формулу 3, показав отличные результаты», - поделился Цолов.

«Это было невероятное приключение, полное ценного опыта и заметного прогресса. Желаю команде только самого лучшего и уверен, что у них впереди ждут большие успехи», - добавил он.