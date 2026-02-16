Классический Mini получил полную электрическую «начинку» от Everrati: идеальный городской электрокар?

Британская компания Everrati, известная своими проектами по электрификации культовых автомобилей прошлого, представила новую электрическую версию классического Mini. Внешне автомобиль практически не отличается от поздних моделей легендарного хэтчбека, однако техническая начинка полностью изменена. Оригинальный бензиновый двигатель уступил место современной электрической силовой установке, а сама машина прошла полный процесс реставрации.

Каждая переделка начинается с автомобиля-донора, у которого демонтируют двигатель внутреннего сгорания, коробку передач и топливный бак. На смену им приходят компактный электромотор и аккумулятор, которые размещаются под стандартным кузовом Mini. Благодаря этому электрифицированная версия получила улучшенную динамику и традиционную для электромобилей бесшумную работу.

Точные технические характеристики пока не раскрыты. Однако, ориентируясь на прошлые работы Everrati — такие как электрификация Porsche 911, Mercedes-Benz SL «Pagoda» W113 и даже Ford GT — можно ожидать значительного прироста в мощности и запасе хода по сравнению с оригинальным Mini на бензине.

Стандартного комплекта для модификаций компания не предлагает: каждая машина строится по индивидуальному заказу владельца. Помимо силовой установки, клиенты могут модернизировать подвеску, колеса, отопление и мультимедийную систему. Также доступен широкий выбор отделки салона — например, используется высококачественная кожа Bridge-of-Wier из Шотландии.

В качестве демонстрации возможностей Everrati представила два варианта электрифицированного Mini. Версия Clubhouse выполнена в насыщенных темных оттенках и вдохновлена британскими частными клубами, а модель Serenity отличается более светлой и современной пастельной цветовой гаммой.

Everrati самостоятельно подбирает подходящий автомобиль-основу для последующей конверсии в соответствии с пожеланиями клиента. При этом стоимость работ пока не объявлена. Несмотря на компактные размеры классического Mini, рассчитывать на скромную цену не стоит.