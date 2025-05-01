Классические автомобили Land Rover получают электрическое снабжение благодаря Inverted

Преобразования классических автомобилей на электрический привод находятся в разгаре, и теперь фирма Inverted из Лестершира обратила свое внимание на электрификацию культового Land Rover Series I, II и III.

Новые Series Land Rovers от Inverted оснащены приличным батарейным блоком на 62 кВтч. В автомобиле установлен один электрический двигатель мощностью 160 л.с., и мощность передается на все четыре колеса через оригинальный трансферный блок автомобиля.

С высокими и низкими передаточными числами, блокировкой дифференциала и соответствующими шинами для бездорожья Land Rovers от Inverted должны обладать, по меньшей мере, такой же универсальностью, как и у классических автомобилей. Даже имеется набор режимов вождения - Eco, Трафик и Внедорожье - с различными настройками для регенеративного торможения.

Те, кто ездил на старых Series Land Rover, знают, что хотя они отлично справляются с труднопроходимым местами, они довольно медленные. Не так у версии от Inverted, которая обладает моментом 900 Нм и способна разогнаться с 0 до 60 миль в час всего за 8,0 секунды, примерно вдвое быстрее, чем оригинальный бензиновый Series I. В новом автомобиле также установлены тормоза с гидроусилителем и электрическое управление рулевой колонкой.

Land Rover Series I никогда не был особенно аэродинамичным, что снижает эффективность, поэтому несмотря на крупный аккумулятор, максимальный "реальный" запас хода составляет всего 120 миль. Зарядка с максимальной скоростью 60 кВт обеспечит заправку от 20 до 80 процентов за 38 минут.

Основатель Inverted Гарри Миллингтон объяснил, почему компания выбрала старый внедорожник Land Rover для электрификации, сказав: «Series Land Rovers - это красивые, культовые машины, но не каждый хочет мучиться с заливкой при холодном утре или вдыхать выхлопные газы, которые заполняют салон. Наши электрифицированные версии сохраняют все, что нравится людям в этих классических автомобилях, делая их более интересными, надежными и бесконечно более удобными».

Серии I, II и III от Inverted начинаются от £150,000, однако в эту цену включен оригинальный автомобиль, поэтому вам не придется тратить время на поиск хорошо сохраненного классического Land Rover.