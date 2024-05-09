Citroën предлагает необычный фургон с двумя кабинами, и это действительно имеет смысл

Коммерческие автомобили обычно не привлекают особого внимания, но этот не является типичным трудягой. Citroën Relay - это лицензионная версия Fiat Ducato и предлагается в необычной конфигурации. Его называют "Back to Back", и хотя он может выглядеть как быстрый эксперимент в Photoshop на коленке, это настоящее и вполне обоснованное решение. Особенно это нравится бухгалтерам.

Один пользователь Reddit заметил эту необычную модификацию на сайте Citroën UK по коммерческим автомобилям. Идея Relay Back to Back заключается в снижении затрат на производство и доставку. Фургоны крепятся друг к другу на временной конструкции и предназначены для сторонних компаний, занимающихся производством домов на колесах, кемперов или других специализированных автомобилей, таких как для служб технической помощи или экстренных служб.

Затраты на производство снижаются за счет того, что Citroën собирает фургоны, не добавляя обычный задний конец шасси. Расходы на доставку также уменьшаются, поскольку Relay Back to Back занимает меньше места, чем два отдельных коммерческих автомобиля Relay Chassis Cab. Поскольку фургоны имеют передний привод, после поставки нет необходимости избавляться от карданных валов.

Компании также получают большую свободу для создания собственных задних частей без необходимости следовать задней части шасси, поставляемой производителем автомобиля. Сокращение сложности позволяет не только снизить затраты, но и уменьшить количество отходов. Компании, выпускающие автомобили на основе шасси с кабиной, больше не должны иметь дело с заводски установленными кабинами-шасси и могут сразу приступить к установке своих собственных задних приспособлений.

Не смотря на странность внешнего вида, это выгодное решение для всех сторон. Мы немного покопались в деталях и обнаружили, что другой бренд Stellantis, Peugeot, делает то же самое с механически связанным Boxer Back to Back. Конечно, эти модели имеют свои двигатели, коробки передач, VIN-номера и прочее. Практически два фургона, соединенных в переносном смысле только на время транспортировки.

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