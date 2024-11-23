Чжоу вторично обошел Боттаса в сезоне

В Лас-Вегасе гонщик Гуаньюй Чжоу второй раз за сезон показал лучший результат, превзойдя своего напарника и заняв тринадцатое место в квалификации. В то же время, Валттери Боттас показался на девятнадцатой строчке, но стартует с последней позиции из-за штрафа за замену элементов у болида.

Гуаньюй Чжоу поделился своими впечатлениями после квалификации, отметив, что рад вернуться в борьбу за лучшие позиции. Пилот выразил удовлетворение ходом сегодняшних квалификационных заездов, подчеркнув хороший прогресс команды в этом уик-энде. Чжоу отметил, что он выжал максимум из болида и надеется на хороший результат в гонке, постарается воспользоваться предоставившимися возможностями.

В свою очередь, Валттери Боттас описал свою сессию как неоднозначную. Гонщик рассказал, что не смог провести успешный заезд из-за трафика на трассе. Боттас признал, что ему не повезло и самостоятельно не сумел показать оптимальный результат. Тем не менее, пилот осознает, что штраф уже был наложен, что делает его стартную позицию не самой выгодной.

Завтра гонщикам предстоит серьёзный вызов, но оба выразили решимость бороться за каждое место. Валттери Боттас заверил, что команда сделает все возможное для результата, учитывая характер трассы и возможности для опережения.