Спортдиректор Sauber Цзюньфэй: "Нам нужно наверстать еще две десятые"

Команда Sauber прибыла в Имолу, занимая последнее место в Кубке конструкторов. На пресс-конференции FIA гонщик команды Гуаньюй Чжоу поделился своими мыслями о шансах на победу.

Гуаньюй Чжоу отметил, что необходимо отыграть несколько десятых времени, чтобы иметь возможность бороться за очки. В зависимости от трассы отставание варьируется: в Шанхае команда показала себя лучше, в то время как в Майами не хватило всего лишь полсекунды.

По мнению гонщика, если удастся сократить разрыв на пару десятых секунды, то это позволит Sauber оказаться в более выгодном положении. Гуаньюй Чжоу также подчеркнул, что борьба в пелотоне очень интенсивная, и каждая деталь играет решающую роль.

Он отметил, что благодаря усилиям команды Sauber удается выходить во вторую часть квалификации, что позволяет претендовать на девятое-десятое место на старте гонки. Максимизация потенциала каждой детали является ключевым аспектом, к которому стремится команда.