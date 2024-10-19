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Формула 1: Чжоу потеряет пять мест на старте Гран При США

Как стало известно, Гуаньюй Чжоу оказался в непростой ситуации перед стартом предстоящей воскресной гонки в Остине.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.10.2024, 17:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Как стало известно, Гуаньюй Чжоу оказался в непростой ситуации перед стартом предстоящей воскресной гонки в Остине. В команде Sauber решили установить на его болид четвертый по счёту накопитель энергии до квалификации, что фактически привело к превышению лимита на сезон. Это нарушение не осталось незамеченным стюардами, которые вынесли решение наказать Чжоу потерей пяти стартовых позиций.

Однако китайскому пилоту не придется одному справляться с наказанием, поскольку помимо него и Лиама Лоусона ждет штраф. Лоусон также потеряет свои позиции на старте Гран При США из-за замены силовой установки, что делает обстановку еще более напряженной для гонщиков команды.

Источник

FIA (137)Гуаньюй Чжоу (41)Sauber (87)

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