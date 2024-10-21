Как правильно обкатать новую шипованную резину, чтобы шипы долго не вылетали

Эксперт компании «Кордиант» Алексей Стасюк рекомендует владельцам автомобилей быть внимательными при переобувании на новую шипованную резину. Он отмечает, что осеннее «переобувание» имеет смысл при среднесуточной температуре воздуха не выше 7 градусов. После установки новой резины первые 700 км рекомендуется проехать в щадящем режиме, не превышая скорость 80 км/ч.

По мнению специалиста, агрессивное вождение может привести к выпадению шипов из посадочных мест. Рекомендуемая скорость 80 км/ч является оптимальной, чтобы избежать нежелательных последствий.

Важно, чтобы шипы зафиксировались в своих посадочных местах в течение первых 700 км. Это базовое условие для всех шипованных шин, независимо от их производителей и моделей, подчеркивает Алексей Стасюк.

Эксперт также советует производить обкатку шин до начала морозов. В холодную погоду резина не сможет прогреться даже при интенсивном использовании. С другой стороны, при теплой погоде зимние шины могут стать слишком мягкими.

Для обкатки лучше выбирать ровное покрытие. Это поможет избежать выпадения шипов и неправильного положения в посадочных местах. Рекомендуется совершать периодические поездки на расстояние 20-40 км для нагревания и остывания шин.

Важно также проводить осмотр шин в процессе обкатки, чтобы своевременно обнаружить и удалить застрявшие камешки. Для обкатки на шины могут наноситься специальные метки, которые стираются после использования.

Алексей Стасюк рекомендует обкатывать шипованную резину на дорогах с небольшой коркой льда в щадящих условиях. Он признает, что не в каждом регионе есть возможность соблюдать эти условия, поэтому основные рекомендации помогут максимально эффективно использовать шипованную резину на протяжении всего срока службы.